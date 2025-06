Pour proba­ble­ment le dernier match de sa carrière à Wimbledon, Fabio Fognini a livré un match de très haut niveau en faisant douter Carlos Alcaraz, double tenant du titre.

Finalement battu en cinq sets après 4h30 de jeu (7−5, 6–7(5), 7–5, 2–6, 6–1), l’Italien a reçu un très belle ovation du Centre Court et de son adver­saire après la rencontre. Mais avant de quitter le court, il a fait une demande parti­cu­lière à l’Espagnol.

Fognini before leaving the court.



« Charly. I want your shirt for Federico ».



Awww. pic.twitter.com/cpb0dYuMDF