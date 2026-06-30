Interrogé sur le cas de Marketa Vondrousova, le joueur russe qui est très intel­li­gent est sorti du voca­bu­laire clas­sique pour tenter d’élever le débat. Sa théorie risque de ne pas convaincre tout le monde.

« Si quel­qu’un voulait vrai­ment se doper, il trou­ve­rait proba­ble­ment un moyen de le faire. C’est pour­quoi je crois que la plupart des joueurs suspendus n’avaient pas l’in­ten­tion de faire quelque chose d’illégal. Je suis désolé pour ce qui est arrivé à Marketa, mais je ne connais pas non plus tous les détails de toutes les parties impli­quées. Je peux parler de mon expé­rience. Quand on sonne à votre porte pour un contrôle anti­do­page, cela génère toujours un certain stress. Vous véri­fiez que vous avez correc­te­ment indiqué votre loca­li­sa­tion, ouvrez la porte et ne dites jamais non. Mais je comprends aussi que peut‐être elle traver­sait une mauvaise passe, s’est effrayée ou a mal réagi. Les contrôles anti­do­page ne sont pas une situa­tion facile à gérer pour aucun joueur ».