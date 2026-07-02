Si elle végète aujourd’hui autour de la 200e place mondiale, Harmony Tan se souviendra longtemps de cette soirée du 28 juin 2022 lorsqu’elle a battu Serena Williams au premier tour de Wimbledon.
À ce sujet, la Français a fait une drôle de révélation sur son compte Instagram concernant la légende américaine qui l’aurait bloqué sur Instagram après ce fameux exploit.
If you care, the last woman to beat Serena Williams at Wimbledon, Harmony Tan, is over on her instagram story saying that she was blocked by the 23 time major champion after their match 4 years ago. pic.twitter.com/2DggdEfolj— Myles David (@TunedIntoTennis) June 30, 2026
« Il y a quatre ans, après cette poignée de main, elle m’a d’ailleurs aussi bloqué sur Instagram », a écrit Harmony, éliminée au dernier tour des qualifications du Grand Chelem londonien.
Publié le jeudi 2 juillet 2026 à 18:35