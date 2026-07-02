Si elle végète aujourd’hui autour de la 200e place mondiale, Harmony Tan se souviendra long­temps de cette soirée du 28 juin 2022 lors­qu’elle a battu Serena Williams au premier tour de Wimbledon.

À ce sujet, la Français a fait une drôle de révé­la­tion sur son compte Instagram concer­nant la légende améri­caine qui l’au­rait bloqué sur Instagram après ce fameux exploit.

If you care, the last woman to beat Serena Williams at Wimbledon, Harmony Tan, is over on her insta­gram story saying that she was blocked by the 23 time major cham­pion after their match 4 years ago. pic.twitter.com/2DggdEfolj — Myles David (@TunedIntoTennis) June 30, 2026

« Il y a quatre ans, après cette poignée de main, elle m’a d’ailleurs aussi bloquée sur Instagram », a écrit Harmony, éliminée au dernier tour des quali­fi­ca­tions du Grand Chelem londonien.