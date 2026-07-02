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La Française Harmony Tan balance sur Serena Williams : « Elle m’a bloquée sur Instagram après ma victoire contre elle »

Par
Thomas S
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Si elle végète aujourd’hui autour de la 200e place mondiale, Harmony Tan se souviendra long­temps de cette soirée du 28 juin 2022 lors­qu’elle a battu Serena Williams au premier tour de Wimbledon.

À ce sujet, la Français a fait une drôle de révé­la­tion sur son compte Instagram concer­nant la légende améri­caine qui l’au­rait bloqué sur Instagram après ce fameux exploit. 

« Il y a quatre ans, après cette poignée de main, elle m’a d’ailleurs aussi bloquée sur Instagram », a écrit Harmony, éliminée au dernier tour des quali­fi­ca­tions du Grand Chelem londonien.

Publié le jeudi 2 juillet 2026 à 18:35

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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