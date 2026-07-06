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La frayeur de Roddick à propos de Djokovic : « Pendant une seconde, je me suis dit : ‘Cette déci­sion va tout changer’ »

Par
Thomas S
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Et si Novak Djokovic avait frôlé la disqua­li­fi­ca­tion, ce dimanche, lors de sa victoire en huitièmes de finale de Wimbledon contre Roman Safiullin ? 

C’est en tout cas l’avis d’Andy Roddick qui a bien cru revivre l’US Open 2020 lorsque le Serbe avait été disqua­lifié après avoir envoyé une balle dans la gorge d’une juge de ligne.

Il faut dire que l’homme axu 24 tour­nois du Grand Chelem était parti­cu­liè­re­ment nerveux, comme il l’a d’ailleurs lui‐même reconnu lors de l’in­ter­view d’après match sur Centre Court.

« Novak était un peu nerveux, il a bien joué dans le deuxième set. Dans le troi­sième set, il est devenu, disons, un peu irri­table. Tout semblait, en quelque sorte, joué, et il s’est en quelque sorte laissé emporter. Il a évoqué ses « crises de colère » dans son inter­view d’après-match. Il s’est fait breaker et Safiullin a frôlé le filet sur un coup, mais c’était un coup propre ; il n’essayait pas de se mettre en diffi­culté, mais il a juste frôlé le filet. Je ne pense pas que Novak en ait été vrai­ment contrarié. Je pense qu’il était davan­tage contrarié d’avoir peut‐être frappé une volée moyenne. Mais il a envoyé la balle à travers le court jusqu’au fond, genre, tout droit. Il n’y avait pas de ramas­seurs de balles dans les parages, mais, ça m’a rappelé cet US Open où il en avait envoyé une dans la juge de ligne. Pendant une seconde, je me suis dit : ‘Cette déci­sion va tout changer’. »

Publié le lundi 6 juillet 2026 à 15:16

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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