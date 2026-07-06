Et si Novak Djokovic avait frôlé la disqua­li­fi­ca­tion, ce dimanche, lors de sa victoire en huitièmes de finale de Wimbledon contre Roman Safiullin ?

C’est en tout cas l’avis d’Andy Roddick qui a bien cru revivre l’US Open 2020 lorsque le Serbe avait été disqua­lifié après avoir envoyé une balle dans la gorge d’une juge de ligne.

Il faut dire que l’homme axu 24 tour­nois du Grand Chelem était parti­cu­liè­re­ment nerveux, comme il l’a d’ailleurs lui‐même reconnu lors de l’in­ter­view d’après match sur Centre Court.

« Novak était un peu nerveux, il a bien joué dans le deuxième set. Dans le troi­sième set, il est devenu, disons, un peu irri­table. Tout semblait, en quelque sorte, joué, et il s’est en quelque sorte laissé emporter. Il a évoqué ses « crises de colère » dans son inter­view d’après-match. Il s’est fait breaker et Safiullin a frôlé le filet sur un coup, mais c’était un coup propre ; il n’essayait pas de se mettre en diffi­culté, mais il a juste frôlé le filet. Je ne pense pas que Novak en ait été vrai­ment contrarié. Je pense qu’il était davan­tage contrarié d’avoir peut‐être frappé une volée moyenne. Mais il a envoyé la balle à travers le court jusqu’au fond, genre, tout droit. Il n’y avait pas de ramas­seurs de balles dans les parages, mais, ça m’a rappelé cet US Open où il en avait envoyé une dans la juge de ligne. Pendant une seconde, je me suis dit : ‘Cette déci­sion va tout changer’. »