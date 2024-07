Quand on aime, on compte pas. On se souvient de la tenta­tive de certains médias à Roland‐Garros en 2023 qui nous avaient expliqué que le Serbe jouait avec un patch sur le torse, une puce lui donnant peut‐être des supers pouvoir.

Heureusement ; après des enquêtes appro­fon­dies, en gros un coup de fil auprès d’un médecin, la polé­mique avait fait pschitt, les spécia­listes évoquant juste un effet placebo.

Hier, un tweet étrange nous a donc expliqué que la genouillère utilisée par Nole était intel­li­gente car dotée elle aussi d’une puce qui avait des parti­cu­la­rités inattendues.

Djoker’s knee sleeve is « embedded with semi­con­ductor elements, provi­ding effort­less comfort and excep­tional dura­bi­lity. »



🩸 Increases blood flow

⏩ Accelerates reco­very

🩹 Relieves pain

❤️‍🩹 Optimizes natural healing process pic.twitter.com/1J9ggUrCZh — Perfect Tennis (@perfecttennisuk) July 3, 2024

« La genouillère de Djoker est « inté­grée à des éléments semi‐conducteurs, offrant un confort sans effort et une dura­bi­lité exceptionnelle ».