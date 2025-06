Poussé dans ses retran­che­ments par un excellent Fabio Fognini, qui dispu­tait son dernier Wimbledon, ce lundi au premier tour (victoire en cinq sets et 4h30 de jeu), Carlos Alcaraz a rendu un magni­fique hommage à son adver­saire italien.

D’abord en deman­dant au Centre Court de l’ap­plaudir juste après sa victoire (voir la vidéo ci‐dessous) puis au micro du stade lors de l’in­ter­view d’après match.

A touch of class from Carlos Alcaraz, who leads the applause for Fabio Fognini 👏#Wimbledon pic.twitter.com/ZiRn7ya2aJ — Wimbledon (@Wimbledon) June 30, 2025

« Je ne sais pas pour­quoi c’est son dernier Wimbledon. Vu le niveau qu’il a montré, il peut encore jouer trois ou quatre ans. C’est incroyable. Je dois lui rendre hommage pour ce superbe match. Fabio est un grand joueur. Il a démontré son niveau et son talent tout au long de sa carrière. Il l’a encore prouvé aujourd’hui (lundi). Je suis un peu triste, c’est proba­ble­ment son dernier Wimbledon. Je suis juste heureux d’avoir vécu et partagé le court et les vestiaires avec lui. Nous allons profiter de ses derniers instants. »