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La grande classe de Jannik Sinner envers Novak Djokovic avant leur demi‐finale : « La première fois qu’on rencontre quelqu’un comme lui, c’est incroyable, parce qu’à ce moment‐là, on le perçoit comme tota­le­ment inaccessible »

Par
Thomas S
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Invité à s’ex­primer sur Novak Djokovic avant leur demi‐finale ce vendredi à Wimbledon, Jannik Sinner a rendu un vibrant hommage à son aîné en reve­nant notam­ment sur sa première rencontre avec lui alors qu’il n’était encore qu’un adolescent. 

« J’avais 14 ou 15 ans quand je l’ai vu s’entraîner pour la première fois à Monte‐Carlo. C’est là qu’on a pris cette photo. Je portais un sweat bleu, je m’en souviens, et j’avais les cheveux longs. La première fois qu’on rencontre quelqu’un comme lui, c’est incroyable, parce qu’à ce moment‐là, on le perçoit comme tota­le­ment inac­ces­sible. J’ai toujours été très réaliste. Je me disais sans cesse : “Je n’atteindrai jamais ce niveau.” Je me souviens que la première fois que j’ai joué contre lui, à Monte‐Carlo, j’étais tout simple­ment heureux d’être sur le court. J’espérais vrai­ment, au moins, pouvoir remporter un jeu. »

Publié le vendredi 10 juillet 2026 à 17:07

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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