Invité à s’ex­primer sur Novak Djokovic avant leur demi‐finale ce vendredi à Wimbledon, Jannik Sinner a rendu un vibrant hommage à son aîné en reve­nant notam­ment sur sa première rencontre avec lui alors qu’il n’était encore qu’un adolescent.

❤️🥹 Hermosas pala­bras de Jannik Sinner sobre Novak Djokovic



🗣️ « Tenía 14 o 15 años cuando lo vi entrenar por primera vez en Montecarlo. Ahí fue cuando nos sacamos esa foto. Yo tenía una suda­dera azul, me acuerdo, y el pelo largo. La primera vez que te encon­trás con alguien así… pic.twitter.com/x10YkVIj1A — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) July 10, 2026

« J’avais 14 ou 15 ans quand je l’ai vu s’entraîner pour la première fois à Monte‐Carlo. C’est là qu’on a pris cette photo. Je portais un sweat bleu, je m’en souviens, et j’avais les cheveux longs. La première fois qu’on rencontre quelqu’un comme lui, c’est incroyable, parce qu’à ce moment‐là, on le perçoit comme tota­le­ment inac­ces­sible. J’ai toujours été très réaliste. Je me disais sans cesse : “Je n’atteindrai jamais ce niveau.” Je me souviens que la première fois que j’ai joué contre lui, à Monte‐Carlo, j’étais tout simple­ment heureux d’être sur le court. J’espérais vrai­ment, au moins, pouvoir remporter un jeu. »