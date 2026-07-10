Invité à s’exprimer sur Novak Djokovic avant leur demi‐finale ce vendredi à Wimbledon, Jannik Sinner a rendu un vibrant hommage à son aîné en revenant notamment sur sa première rencontre avec lui alors qu’il n’était encore qu’un adolescent.
❤️🥹 Hermosas palabras de Jannik Sinner sobre Novak Djokovic— Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) July 10, 2026
🗣️ « Tenía 14 o 15 años cuando lo vi entrenar por primera vez en Montecarlo. Ahí fue cuando nos sacamos esa foto. Yo tenía una sudadera azul, me acuerdo, y el pelo largo. La primera vez que te encontrás con alguien así… pic.twitter.com/x10YkVIj1A
« J’avais 14 ou 15 ans quand je l’ai vu s’entraîner pour la première fois à Monte‐Carlo. C’est là qu’on a pris cette photo. Je portais un sweat bleu, je m’en souviens, et j’avais les cheveux longs. La première fois qu’on rencontre quelqu’un comme lui, c’est incroyable, parce qu’à ce moment‐là, on le perçoit comme totalement inaccessible. J’ai toujours été très réaliste. Je me disais sans cesse : “Je n’atteindrai jamais ce niveau.” Je me souviens que la première fois que j’ai joué contre lui, à Monte‐Carlo, j’étais tout simplement heureux d’être sur le court. J’espérais vraiment, au moins, pouvoir remporter un jeu. »
Publié le vendredi 10 juillet 2026 à 17:07