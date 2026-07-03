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La grande émotion de Roman Safiullin, sensa­tion du tournoi et tombeur de Joao Fonseca : « Je ne savais même pas si je pour­rais revenir »

Par
Thomas S
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Trois ans après son formi­dable parcours à Wimbledon où il avait atteint les quarts de finale avant de céder en quatre sets contre Jannik Sinner, Roman Safiullin brille à nouveau sur le gazon londonien.

Après s’être extirpé des quali­fi­ca­tions et livré deux grosses batailles en cinq sets pour s’of­frir Andrey Rublev et Botic Van De Zandschulp, l’ac­tuel 132e mondial a tota­le­ment surclassé ce vendredi le Brésilien, Joao Fonseca en un peu plus de 2h de jeu : 6–3, 6–3, 6–3.

Une victoire libé­ra­trice d’un point de vue émotionnel pour le Russe qui n’a pas pu retenir ses larmes lors de l’in­ter­view d’après match sur le court. 

« Après l’US Open, j’ai dû m’arrêter pour soigner ma bles­sure. Cette période a été extrê­me­ment diffi­cile. Il y a encore six mois, je ne savais même pas si je pour­rais revenir. Je ne savais pas. Je suis extrê­me­ment heureux d’être de retour ici », a déclaré celui qui pour­rait affronter en huitièmes de finale Novak Djokovic, opposé à Arthur Rinderknech. 

Publié le vendredi 3 juillet 2026 à 16:31

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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