Trois ans après son formidable parcours à Wimbledon où il avait atteint les quarts de finale avant de céder en quatre sets contre Jannik Sinner, Roman Safiullin brille à nouveau sur le gazon londonien.
Après s’être extirpé des qualifications et livré deux grosses batailles en cinq sets pour s’offrir Andrey Rublev et Botic Van De Zandschulp, l’actuel 132e mondial a totalement surclassé ce vendredi le Brésilien, Joao Fonseca en un peu plus de 2h de jeu : 6–3, 6–3, 6–3.
Une victoire libératrice d’un point de vue émotionnel pour le Russe qui n’a pas pu retenir ses larmes lors de l’interview d’après match sur le court.
Roman Safiullin broke down in tears after beating João Fonseca at Wimbledon— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 3, 2026
“After U.S. Open I had to stop to treat my injury. That time was super tough. Even half a year ago I didn’t know if I’d be able to be back.” 🥹
*Roman starts to tear up & walks away from the mic. The… pic.twitter.com/fcWUHfaTlP
« Après l’US Open, j’ai dû m’arrêter pour soigner ma blessure. Cette période a été extrêmement difficile. Il y a encore six mois, je ne savais même pas si je pourrais revenir. Je ne savais pas. Je suis extrêmement heureux d’être de retour ici », a déclaré celui qui pourrait affronter en huitièmes de finale Novak Djokovic, opposé à Arthur Rinderknech.
Publié le vendredi 3 juillet 2026 à 16:31