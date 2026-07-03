Trois ans après son formi­dable parcours à Wimbledon où il avait atteint les quarts de finale avant de céder en quatre sets contre Jannik Sinner, Roman Safiullin brille à nouveau sur le gazon londonien.

Après s’être extirpé des quali­fi­ca­tions et livré deux grosses batailles en cinq sets pour s’of­frir Andrey Rublev et Botic Van De Zandschulp, l’ac­tuel 132e mondial a tota­le­ment surclassé ce vendredi le Brésilien, Joao Fonseca en un peu plus de 2h de jeu : 6–3, 6–3, 6–3.

Une victoire libé­ra­trice d’un point de vue émotionnel pour le Russe qui n’a pas pu retenir ses larmes lors de l’in­ter­view d’après match sur le court.

Roman Safiullin broke down in tears after beating João Fonseca at Wimbledon



“After U.S. Open I had to stop to treat my injury. That time was super tough. Even half a year ago I didn’t know if I’d be able to be back.” 🥹



*Roman starts to tear up & walks away from the mic. The… pic.twitter.com/fcWUHfaTlP — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 3, 2026

« Après l’US Open, j’ai dû m’arrêter pour soigner ma bles­sure. Cette période a été extrê­me­ment diffi­cile. Il y a encore six mois, je ne savais même pas si je pour­rais revenir. Je ne savais pas. Je suis extrê­me­ment heureux d’être de retour ici », a déclaré celui qui pour­rait affronter en huitièmes de finale Novak Djokovic, opposé à Arthur Rinderknech.