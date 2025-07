L’émotion était palpable dans le clan de Petra Kvitova après sa défaite ce mardi au premier tour, pour son tout dernier Wimbledon.

Logiquement battue par le 10e joueuse mondiale, Emma Navarro (6−3, 6–1), celle qui a récem­ment annoncé la fin de sa carrière à l’issue de cette saison 2025 après être revenu d’une pause d’un an et demi pour mettre au monde son premier enfant, semblait apaisée au micro du court numéro 1.

Double lauréate sur le gazon londo­nien (2011, 2014), ex‐2e joueuse mondiale et vain­queur de 31 titres en 42 finales, la joueuse tchèque restera comme l’une des très grandes joueuses de ces 20 dernières années.

Au moment de prendre la parole, Petra a tenu à remer­cier les deux hommes de sa vie.

Petra Kvitova after playing her final match at Wimbledon



“I didn’t have many tennis coaches through my career. My first one was my dad, who is here today. My last one is my husband. 🥹 I wanna thank them. All the people in my box. My family as well.” ❤️ pic.twitter.com/rG13hKkzTZ