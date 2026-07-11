Invité à s’exprimer au micro du Centre Court après sa victoire autoritaire face à Arthur Fery en demi‐finales de Wimbledon, Alexander Zverev en a profité pour rendre hommage à son adversaire ainsi qu’au public britannique.
« Je dois rendre hommage à Arthur. C’est un joueur incroyable. Je pense qu’il va devenir un vétéran de notre circuit, car je crois qu’il va y jouer pendant plus de 15 ans. Il va obtenir d’excellents résultats. Je pense que ce n’était que le début de sa carrière. Je suis vraiment convaincu qu’il va accomplir des choses extraordinaires dans ce sport. Pour moi, la deuxième chose incroyable ici, c’est que, oui, je sais que 99,9 % de ce stade voulait qu’Arthur gagne. Mais l’ambiance était tout de même incroyable et le public très fair‐play. J’ai apprécié chaque seconde. Je pense que beaucoup de stades dans le monde pourraient prendre exemple sur ce public. Pour moi, c’est l’un des meilleurs publics devant lesquels on puisse jouer au tennis. »
Publié le samedi 11 juillet 2026 à 13:13