Invité à s’ex­primer au micro du Centre Court après sa victoire auto­ri­taire face à Arthur Fery en demi‐finales de Wimbledon, Alexander Zverev en a profité pour rendre hommage à son adver­saire ainsi qu’au public britannique.

« Je dois rendre hommage à Arthur. C’est un joueur incroyable. Je pense qu’il va devenir un vétéran de notre circuit, car je crois qu’il va y jouer pendant plus de 15 ans. Il va obtenir d’excellents résul­tats. Je pense que ce n’était que le début de sa carrière. Je suis vrai­ment convaincu qu’il va accom­plir des choses extra­or­di­naires dans ce sport. Pour moi, la deuxième chose incroyable ici, c’est que, oui, je sais que 99,9 % de ce stade voulait qu’Arthur gagne. Mais l’ambiance était tout de même incroyable et le public très fair‐play. J’ai apprécié chaque seconde. Je pense que beau­coup de stades dans le monde pour­raient prendre exemple sur ce public. Pour moi, c’est l’un des meilleurs publics devant lesquels on puisse jouer au tennis. »