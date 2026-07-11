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La grosse prédic­tion d’Alexander Zverev après sa victoire contre Arthur Fery : « Je suis vrai­ment convaincu qu’il va accom­plir des choses extra­or­di­naires. Il va devenir un vétéran de notre circuit »

Par
Thomas S
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Invité à s’ex­primer au micro du Centre Court après sa victoire auto­ri­taire face à Arthur Fery en demi‐finales de Wimbledon, Alexander Zverev en a profité pour rendre hommage à son adver­saire ainsi qu’au public britannique. 

« Je dois rendre hommage à Arthur. C’est un joueur incroyable. Je pense qu’il va devenir un vétéran de notre circuit, car je crois qu’il va y jouer pendant plus de 15 ans. Il va obtenir d’excellents résul­tats. Je pense que ce n’était que le début de sa carrière. Je suis vrai­ment convaincu qu’il va accom­plir des choses extra­or­di­naires dans ce sport. Pour moi, la deuxième chose incroyable ici, c’est que, oui, je sais que 99,9 % de ce stade voulait qu’Arthur gagne. Mais l’ambiance était tout de même incroyable et le public très fair‐play. J’ai apprécié chaque seconde. Je pense que beau­coup de stades dans le monde pour­raient prendre exemple sur ce public. Pour moi, c’est l’un des meilleurs publics devant lesquels on puisse jouer au tennis. »

Publié le samedi 11 juillet 2026 à 13:13

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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