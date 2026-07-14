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La légende Rod Laver féli­cite Sinner après son back to back à Wimbledon !

Par
Antoine Touchard
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Il a donné son nom à l’un des plus grands courts de tennis de tous les temps à Melbourne. Rod Laver est une véri­table légende de notre sport, restant à ce jour le dernier homme à avoir réalisé le Grand Chelem calen­daire en rempor­tant les quatre tour­nois majeurs la même année, en 1962.

Âgé de 87 ans, l’Australien suit toujours de très près l’ac­tua­lité du circuit. On le voit d’ailleurs très souvent en tribunes lors des plus grands rendez‐vous.

Sur son compte X, il a tenu à féli­citer les deux fina­listes pour le spec­tacle offert ce dimanche, avec une mention parti­cu­lière pour le vain­queur, Jannik Sinner, auteur de son deuxième sacre à Wimbledon.

L’Italien compte désor­mais cinq titres du Grand Chelem, soit encore six de moins que la légende austra­lienne, qui en a remporté onze au cours de sa carrière.

Publié le mardi 14 juillet 2026 à 09:12

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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