Il a donné son nom à l’un des plus grands courts de tennis de tous les temps à Melbourne. Rod Laver est une véri­table légende de notre sport, restant à ce jour le dernier homme à avoir réalisé le Grand Chelem calen­daire en rempor­tant les quatre tour­nois majeurs la même année, en 1962.

Âgé de 87 ans, l’Australien suit toujours de très près l’ac­tua­lité du circuit. On le voit d’ailleurs très souvent en tribunes lors des plus grands rendez‐vous.

Sur son compte X, il a tenu à féli­citer les deux fina­listes pour le spec­tacle offert ce dimanche, avec une mention parti­cu­lière pour le vain­queur, Jannik Sinner, auteur de son deuxième sacre à Wimbledon.

What an excep­tional men’s final at Wimbledon ! Alexander Zverev put up a ster­ling fight with bold ball‐striking, but Sinner rose to every chal­lenge. Congratulations to Jannik on another Wimbledon title. 🚀 — Rod Laver (@rodlaver) July 12, 2026

L’Italien compte désor­mais cinq titres du Grand Chelem, soit encore six de moins que la légende austra­lienne, qui en a remporté onze au cours de sa carrière.