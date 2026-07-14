Il a donné son nom à l’un des plus grands courts de tennis de tous les temps à Melbourne. Rod Laver est une véritable légende de notre sport, restant à ce jour le dernier homme à avoir réalisé le Grand Chelem calendaire en remportant les quatre tournois majeurs la même année, en 1962.
Âgé de 87 ans, l’Australien suit toujours de très près l’actualité du circuit. On le voit d’ailleurs très souvent en tribunes lors des plus grands rendez‐vous.
Sur son compte X, il a tenu à féliciter les deux finalistes pour le spectacle offert ce dimanche, avec une mention particulière pour le vainqueur, Jannik Sinner, auteur de son deuxième sacre à Wimbledon.
L’Italien compte désormais cinq titres du Grand Chelem, soit encore six de moins que la légende australienne, qui en a remporté onze au cours de sa carrière.
Publié le mardi 14 juillet 2026 à 09:12