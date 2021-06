4. Pour la 4ème année consé­cu­tive, le fina­liste sortant de #RolandGarros est éliminé dès le premier tour de #Wimbledon :

🇨🇭 2017 : Stan Wawrinka (vs Medvedev)

🇦🇹 2018 : Thiem (abandon vs Baghdatis)

🇦🇹 2019 : Thiem (vs Querrey)

🇬🇷 2021 : Stefanos Tsitsipas (vs Tiafoe) pic.twitter.com/w0RdpOj1fJ