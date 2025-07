Immense favo­rite de son quart de finale face à la surpre­nante Laura Siegemund (37 ans, 104e mondiale), Aryna Sabalenka a eu toutes les peines du monde à s’im­poser face à la joueuse alle­mande : 4–6, 6–2, 6–4, après 3h de jeu.

Interrogée sur le style de jeu très parti­cu­lier et varié de Siegemund, la numéro 1 mondiale s’est défendue de l’avoir qualifié d’en­nuyeux lors de l’in­ter­view d’après match sur le court.

« Je n’ai pas dit ça. Ils ont posé une ques­tion disant qu’elle avait dit avoir un jeu ennuyeux. Juste pour que ce soit clair. Ce n’est pas un jeu ennuyeux. C’est un jeu intel­li­gent. Elle fait vrai­ment travailler tout le monde. Avant le match contre elle, on sait qu’il faut travailler pour chaque point. Peu importe qu’on soit une bonne serveuse ou un bonne frap­peuse. Il faut travailler. Il faut courir. J’essayais de me concen­trer sur moi‐même et de ne pas lui donner cette énergie. Je ne voulais pas qu’elle voie qu’elle m’aga­çait. Même si c’était un peu le cas par moments. »