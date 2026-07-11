Après s’être montré parti­cu­liè­re­ment honnête et clair concer­nant sa défaite face à Jannik Sinner en demi‐finales de Wimbledon, Novak Djokovic a évoqué sa nouvelle réalité, en confé­rence de presse.

Toujours en quête d’ex­cel­lence et d’un 25e titre du Grand Chelem à 39 ans, le Serbe sait qu’il va certai­ne­ment devoir se résoudre à faire un trait sur cet ultime objectif. Ce qui est forcé­ment loin d’être simple à accepter pour un cham­pion de sa trempe.

« Sur le plan du jeu, je n’étais pas extrê­me­ment satis­fait. En Australie, par exemple, j’ai eu l’im­pres­sion de jouer à un niveau globa­le­ment plus élevé tout au long du tournoi. Ici, j’ai un peu lutté pour trouver mon meilleur tennis. Aujourd’hui (vendredi), j’en ai été tout simple­ment inca­pable. Il était sur son rythme de croi­sière et je n’ai pas pu le rattraper. Cette année, sur trois tour­nois du Grand Chelem, j’ai fait une finale et une demi‐finale. J’imagine que pour 99 % des joueurs, ce serait un excellent résultat. Pour moi, c’est bien, mais ce n’est pas suffi­sant, parce que j’ai la chance et la malé­dic­tion d’être habitué au plus haut degré d’exi­gence en termes de résul­tats et d’ac­com­plis­se­ments. C’est une bataille interne par rapport à tout ce que j’ai traversé pendant plus de 20 ans de carrière, aux objec­tifs qui ont toujours été les miens, aux attentes, et j’es­saie de trouver un équi­libre et d’être un peu plus humble dans ce sens. »