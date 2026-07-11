Après s’être montré particulièrement honnête et clair concernant sa défaite face à Jannik Sinner en demi‐finales de Wimbledon, Novak Djokovic a évoqué sa nouvelle réalité, en conférence de presse.
Toujours en quête d’excellence et d’un 25e titre du Grand Chelem à 39 ans, le Serbe sait qu’il va certainement devoir se résoudre à faire un trait sur cet ultime objectif. Ce qui est forcément loin d’être simple à accepter pour un champion de sa trempe.
« Sur le plan du jeu, je n’étais pas extrêmement satisfait. En Australie, par exemple, j’ai eu l’impression de jouer à un niveau globalement plus élevé tout au long du tournoi. Ici, j’ai un peu lutté pour trouver mon meilleur tennis. Aujourd’hui (vendredi), j’en ai été tout simplement incapable. Il était sur son rythme de croisière et je n’ai pas pu le rattraper. Cette année, sur trois tournois du Grand Chelem, j’ai fait une finale et une demi‐finale. J’imagine que pour 99 % des joueurs, ce serait un excellent résultat. Pour moi, c’est bien, mais ce n’est pas suffisant, parce que j’ai la chance et la malédiction d’être habitué au plus haut degré d’exigence en termes de résultats et d’accomplissements. C’est une bataille interne par rapport à tout ce que j’ai traversé pendant plus de 20 ans de carrière, aux objectifs qui ont toujours été les miens, aux attentes, et j’essaie de trouver un équilibre et d’être un peu plus humble dans ce sens. »
Publié le samedi 11 juillet 2026 à 09:09