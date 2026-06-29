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La nouvelle tenue de Naomi Osaka qui fait beau­coup parler

Par
Thomas S
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Depuis plusieurs années, Naomi Osaka a fait le choix d’in­nover en termes de tenue, notam­ment lors des tour­nois du Grand Chelem.

Et après celle scin­tillante à Roland‐Garros, la Japonaise a cette fois tenu à faire preuve de sobriété en rendant hommage à sa culture avec un très beau kimono blanc, lors de son entrée à Wimbledon face à la Française, Elsa Jacquemot. 

Une nouvelle fantaisie qui risque d’être appré­ciée du côté du pays au soleil levant. 

Publié le lundi 29 juin 2026 à 18:45

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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