Depuis plusieurs années, Naomi Osaka a fait le choix d’innover en termes de tenue, notamment lors des tournois du Grand Chelem.
Et après celle scintillante à Roland‐Garros, la Japonaise a cette fois tenu à faire preuve de sobriété en rendant hommage à sa culture avec un très beau kimono blanc, lors de son entrée à Wimbledon face à la Française, Elsa Jacquemot.
Naomi Osaka is her ✨ pic.twitter.com/UTJzt8ohU1— Wimbledon (@Wimbledon) June 29, 2026
Une nouvelle fantaisie qui risque d’être appréciée du côté du pays au soleil levant.
Publié le lundi 29 juin 2026 à 18:45