Depuis plusieurs années, Naomi Osaka a fait le choix d’in­nover en termes de tenue, notam­ment lors des tour­nois du Grand Chelem.

Et après celle scin­tillante à Roland‐Garros, la Japonaise a cette fois tenu à faire preuve de sobriété en rendant hommage à sa culture avec un très beau kimono blanc, lors de son entrée à Wimbledon face à la Française, Elsa Jacquemot.

Naomi Osaka is her ✨ pic.twitter.com/UTJzt8ohU1 — Wimbledon (@Wimbledon) June 29, 2026

Une nouvelle fantaisie qui risque d’être appré­ciée du côté du pays au soleil levant.