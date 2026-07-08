Ce n’est un secret pour personne, Roger Federer et Grigor Dimitrov sont très proches depuis plusieurs années.

Et si les deux hommes se croisent beau­coup moins depuis que le Suisse a pris sa retraite des courts en septembre 2026, ce dernier était bien présent ce lundi à Wimbledon pour assister notam­ment au match du Bulgare face au surpre­nant Arthur Fery.

Finalement battu en cinq sets, Grigor, forcé­ment déçu à sa sortie du court, a été chaleu­reu­se­ment consolé par Roger, comme on peut le voir ci‐dessous, avec un bon gros câlin amical.

Un beau moment entre deux beaux champions.