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La photo volée entre Federer et Dimitrov dans les couloirs du tournoi

Par
Thomas S
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Ce n’est un secret pour personne, Roger Federer et Grigor Dimitrov sont très proches depuis plusieurs années.

Et si les deux hommes se croisent beau­coup moins depuis que le Suisse a pris sa retraite des courts en septembre 2026, ce dernier était bien présent ce lundi à Wimbledon pour assister notam­ment au match du Bulgare face au surpre­nant Arthur Fery. 

Finalement battu en cinq sets, Grigor, forcé­ment déçu à sa sortie du court, a été chaleu­reu­se­ment consolé par Roger, comme on peut le voir ci‐dessous, avec un bon gros câlin amical. 

Un beau moment entre deux beaux champions. 

Publié le mercredi 8 juillet 2026 à 11:41

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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