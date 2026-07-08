Ce n’est un secret pour personne, Roger Federer et Grigor Dimitrov sont très proches depuis plusieurs années.
Et si les deux hommes se croisent beaucoup moins depuis que le Suisse a pris sa retraite des courts en septembre 2026, ce dernier était bien présent ce lundi à Wimbledon pour assister notamment au match du Bulgare face au surprenant Arthur Fery.
Finalement battu en cinq sets, Grigor, forcément déçu à sa sortie du court, a été chaleureusement consolé par Roger, comme on peut le voir ci‐dessous, avec un bon gros câlin amical.
Grigor Dimitrov and Roger @GrigorDimitrov @rogerfederer @Wimbledon @atptour pic.twitter.com/vscEmuQ557— griglobal 🇧🇬🎾🇺🇸 (@griglobal1) July 7, 2026
Un beau moment entre deux beaux champions.
Publié le mercredi 8 juillet 2026 à 11:41