Le retour de Serena Williams était très attendu depuis son annonce, il y a un mois. L’Américaine retrou­vait le court central de Wimbledon ce mardi en début de soirée pour affronter la jeune Australienne Maya Joint.

Peu en vue cette saison, Joint semblait à la portée de Serena, qui n’a pour­tant pas démé­rité. Après un combat en trois manches, l’an­cienne numéro 1 mondiale s’est fina­le­ment inclinée 3–6, 7–6, 3–6.

Le plus surpre­nant reste toute­fois son atti­tude à l’issue de la rencontre. Si Serena nous a parfois habi­tués à mal digérer certaines défaites, sa poignée de main parti­cu­liè­re­ment froide et sa déci­sion de ne pas se présenter en confé­rence de presse d’après‐match a laissé les obser­va­teurs perplexes.

So Serena doesn’t play a match for 4 years



Gets a Wildcard into the biggest tour­na­ment on the calendar



Loses to a player with a 3–13 record and 103 in the race this year



Gives a rubbish hand­shake



Refuses to do press



Didn’t need her at Wimbledon pic.twitter.com/KFbdDILpEZ — Todd Scoullar (@ToddScoullar) June 30, 2026

Une réac­tion éton­nante de la part de la cham­pionne aux 23 titres du Grand Chelem, qui n’avait pour­tant rien à prouver tant sa légende est déjà écrite.