Pour l’ancien numéro 4 mondial Greg Rusedski, dont les propos dans son podcast sont relayés par Tennis365, une demi‐finale entre Novak Djokovic et Jannik Sinner semble inévitable.
« Pour moi, Djokovic s’améliore de tour en tour. Il affrontera Safiullin au prochain tour, un qualifié russe. Djokovic est donc sur la bonne voie, il joue vraiment un très bon tennis. Je serais surpris qu’on n’ait pas une demi‐finale Sinner‐Djokovic. Il semble avoir de réelles chances de remporter son 25e Grand Chelem. »
Jannik Sinner va lui affronter le qualifié japonais Shintaro Mochizuki (151e mondial).
Publié le dimanche 5 juillet 2026 à 12:28