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La prédic­tion de Rusedski sur Djokovic et Sinner : « Je serais surpris que ça ne se produise pas »

Par
Baptiste Mulatier
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Pour l’an­cien numéro 4 mondial Greg Rusedski, dont les propos dans son podcast sont relayés par Tennis365, une demi‐finale entre Novak Djokovic et Jannik Sinner semble inévitable. 

« Pour moi, Djokovic s’améliore de tour en tour. Il affron­tera Safiullin au prochain tour, un qualifié russe. Djokovic est donc sur la bonne voie, il joue vrai­ment un très bon tennis. Je serais surpris qu’on n’ait pas une demi‐finale Sinner‐Djokovic. Il semble avoir de réelles chances de remporter son 25e Grand Chelem. »

Jannik Sinner va lui affronter le qualifié japo­nais Shintaro Mochizuki (151e mondial). 

Publié le dimanche 5 juillet 2026 à 12:28

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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