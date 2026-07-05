Pour l’an­cien numéro 4 mondial Greg Rusedski, dont les propos dans son podcast sont relayés par Tennis365, une demi‐finale entre Novak Djokovic et Jannik Sinner semble inévitable.

« Pour moi, Djokovic s’améliore de tour en tour. Il affron­tera Safiullin au prochain tour, un qualifié russe. Djokovic est donc sur la bonne voie, il joue vrai­ment un très bon tennis. Je serais surpris qu’on n’ait pas une demi‐finale Sinner‐Djokovic. Il semble avoir de réelles chances de remporter son 25e Grand Chelem. »

Jannik Sinner va lui affronter le qualifié japo­nais Shintaro Mochizuki (151e mondial).