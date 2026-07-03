Il fallait s’attendre à ce type de réactions après la programmation très curieuse de cette journée de vendredi à Wimbledon, et plus précisément sur le mythique Centre Court.
Si Novak Djokovic et Aryna Sabalenka ont tous les deux été respectivement programmés en première et deuxième rotation du court central londonien, Jannik Sinner, numéro 1 mondial et tenant du titre, est étonnement absent. C’est en effet le match entre Félix Auger‐Aliassime et l’Américain, Michael Zheng, qui a été choisi pour clôturer la journée.
Une décision qui ne passe pas pour l’ancien joueur italien, Paolo Bertolucci qui, avec une points d’humour, a tenu à défendre son jeune compatriote.
Mi aspetto una interrogazione parlamentare per protestare contro gli organizzatori di Wimbledon per aver osato programmare la partita odierna di Sinner sul campo 1— paolo bertolucci (@paolobertolucci) July 3, 2026
« Je m’attends à ce qu’une question parlementaire soit posée pour protester contre les organisateurs de Wimbledon qui ont osé programmer le match de Sinner d’aujourd’hui sur le court n° 1 », a écrit l’ex‐12e joueur mondial sur son compte Twitter.
Publié le vendredi 3 juillet 2026 à 17:24