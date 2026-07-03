Il fallait s’at­tendre à ce type de réac­tions après la program­ma­tion très curieuse de cette journée de vendredi à Wimbledon, et plus préci­sé­ment sur le mythique Centre Court.

Si Novak Djokovic et Aryna Sabalenka ont tous les deux été respec­ti­ve­ment programmés en première et deuxième rota­tion du court central londo­nien, Jannik Sinner, numéro 1 mondial et tenant du titre, est éton­ne­ment absent. C’est en effet le match entre Félix Auger‐Aliassime et l’Américain, Michael Zheng, qui a été choisi pour clôturer la journée.

Une déci­sion qui ne passe pas pour l’an­cien joueur italien, Paolo Bertolucci qui, avec une points d’hu­mour, a tenu à défendre son jeune compatriote.

Mi aspetto una inter­ro­ga­zione parla­men­tare per protes­tare contro gli orga­niz­za­tori di Wimbledon per aver osato program­mare la partita odierna di Sinner sul campo 1 — paolo berto­lucci (@paolobertolucci) July 3, 2026

« Je m’at­tends à ce qu’une ques­tion parle­men­taire soit posée pour protester contre les orga­ni­sa­teurs de Wimbledon qui ont osé programmer le match de Sinner d’au­jourd’hui sur le court n° 1 », a écrit l’ex‐12e joueur mondial sur son compte Twitter.