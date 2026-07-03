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La program­ma­tion de Jannik Sinner à Wimbledon fait jaser : « Les orga­ni­sa­teurs ont osé faire ça »

Par
Thomas S
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Il fallait s’at­tendre à ce type de réac­tions après la program­ma­tion très curieuse de cette journée de vendredi à Wimbledon, et plus préci­sé­ment sur le mythique Centre Court.

Si Novak Djokovic et Aryna Sabalenka ont tous les deux été respec­ti­ve­ment programmés en première et deuxième rota­tion du court central londo­nien, Jannik Sinner, numéro 1 mondial et tenant du titre, est éton­ne­ment absent. C’est en effet le match entre Félix Auger‐Aliassime et l’Américain, Michael Zheng, qui a été choisi pour clôturer la journée.

Une déci­sion qui ne passe pas pour l’an­cien joueur italien, Paolo Bertolucci qui, avec une points d’hu­mour, a tenu à défendre son jeune compatriote. 

« Je m’at­tends à ce qu’une ques­tion parle­men­taire soit posée pour protester contre les orga­ni­sa­teurs de Wimbledon qui ont osé programmer le match de Sinner d’au­jourd’hui sur le court n° 1 », a écrit l’ex‐12e joueur mondial sur son compte Twitter. 

Publié le vendredi 3 juillet 2026 à 17:24

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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