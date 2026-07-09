Alors que tout le monde s’at­ten­dait à ce que la demi‐finale de Wimbledon entre Novak Djokovic et Jannik Sinner soit programmée en première rota­tion sur le Centre Court ce vendredi, c’est fina­le­ment l’autre demie, oppo­sant Alexander Zverev à Arthur Fery, qui a été prévue à cette horaire (14h30, heure française).

Une déci­sion qui va à l’en­contre de la logique des tableaux et du calen­drier de cette édition 2026, comme l’ont juste­ment rappelé nos confrères José Moron et Benoît Maylin.

Estoy comple­ta­mente ATÓNITO con este cambio horario.



Lo normal, al venir jugando antes, es que el Sinner‐Djokovic lo pusieran en primer turno este viernes.



Pues no.



Han puesto a las 13:30h de UK (14:30h de España) el Fery‐Zverev, y luego seguido del Jannik‐Nole.



No entiendo… https://t.co/nzGvS7P21p — José Morón (@jmgmoron) July 9, 2026

« Je suis complè­te­ment STUPÉFAIT par ce chan­ge­ment d’ho­raire. Normalement, comme ils ont joué plus tôt, le match Sinner‐Djokovic aurait dû être programmé en premier ce vendredi. Eh bien non. Ils ont programmé le match Fery‐Zverev à 13 h 30 au Royaume‐Uni (14 h 30 en Espagne), suivi du match Jannik‐Nole. Je ne comprends pas pour­quoi ils font ça, mais c’est un chan­ge­ment tout à fait inhabituel. »

😳 Houlaaaa !

Qu’est-ce qu’ils nous inventent encore les Brits ?!

Normalement, vu l’ordre du tableau, et comme toujours, cela aurait dû être Sinner – Djokovic à 13h30, en pleine chaleur (31 à l’ombre annoncés vendredi).

Et bé, non.

Ils inversent.

Pourquoi ?

Une expli­ca­tion ? pic.twitter.com/V823Ss01PJ — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) July 9, 2026

« Houlaaaa ! Qu’est-ce qu’ils nous inventent encore les Brits ?! Normalement, vu l’ordre du tableau, et comme toujours, cela aurait dû être Sinner – Djokovic à 13h30, en pleine chaleur (31 à l’ombre annoncés vendredi). Et bé, non. Ils inversent. Pourquoi ? Une explication ? »