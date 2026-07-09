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La program­ma­tion des demi‐finales hommes fait polé­mique : « C’est un chan­ge­ment tout à fait inha­bi­tuel. Normalement, le match Sinner‐Djokovic aurait dû être programmé en premier ce vendredi »

Par
Thomas S
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Alors que tout le monde s’at­ten­dait à ce que la demi‐finale de Wimbledon entre Novak Djokovic et Jannik Sinner soit programmée en première rota­tion sur le Centre Court ce vendredi, c’est fina­le­ment l’autre demie, oppo­sant Alexander Zverev à Arthur Fery, qui a été prévue à cette horaire (14h30, heure française).

Une déci­sion qui va à l’en­contre de la logique des tableaux et du calen­drier de cette édition 2026, comme l’ont juste­ment rappelé nos confrères José Moron et Benoît Maylin. 

« Je suis complè­te­ment STUPÉFAIT par ce chan­ge­ment d’ho­raire. Normalement, comme ils ont joué plus tôt, le match Sinner‐Djokovic aurait dû être programmé en premier ce vendredi. Eh bien non. Ils ont programmé le match Fery‐Zverev à 13 h 30 au Royaume‐Uni (14 h 30 en Espagne), suivi du match Jannik‐Nole. Je ne comprends pas pour­quoi ils font ça, mais c’est un chan­ge­ment tout à fait inhabituel. »

« Houlaaaa ! Qu’est-ce qu’ils nous inventent encore les Brits ?! Normalement, vu l’ordre du tableau, et comme toujours, cela aurait dû être Sinner – Djokovic à 13h30, en pleine chaleur (31 à l’ombre annoncés vendredi). Et bé, non. Ils inversent. Pourquoi ? Une explication ? »

Publié le jeudi 9 juillet 2026 à 15:05

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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