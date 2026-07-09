Alors que tout le monde s’attendait à ce que la demi‐finale de Wimbledon entre Novak Djokovic et Jannik Sinner soit programmée en première rotation sur le Centre Court ce vendredi, c’est finalement l’autre demie, opposant Alexander Zverev à Arthur Fery, qui a été prévue à cette horaire (14h30, heure française).
Une décision qui va à l’encontre de la logique des tableaux et du calendrier de cette édition 2026, comme l’ont justement rappelé nos confrères José Moron et Benoît Maylin.
Estoy completamente ATÓNITO con este cambio horario.— José Morón (@jmgmoron) July 9, 2026
Lo normal, al venir jugando antes, es que el Sinner‐Djokovic lo pusieran en primer turno este viernes.
Pues no.
Han puesto a las 13:30h de UK (14:30h de España) el Fery‐Zverev, y luego seguido del Jannik‐Nole.
No entiendo… https://t.co/nzGvS7P21p
« Je suis complètement STUPÉFAIT par ce changement d’horaire. Normalement, comme ils ont joué plus tôt, le match Sinner‐Djokovic aurait dû être programmé en premier ce vendredi. Eh bien non. Ils ont programmé le match Fery‐Zverev à 13 h 30 au Royaume‐Uni (14 h 30 en Espagne), suivi du match Jannik‐Nole. Je ne comprends pas pourquoi ils font ça, mais c’est un changement tout à fait inhabituel. »
😳 Houlaaaa !— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) July 9, 2026
Qu’est-ce qu’ils nous inventent encore les Brits ?!
Normalement, vu l’ordre du tableau, et comme toujours, cela aurait dû être Sinner – Djokovic à 13h30, en pleine chaleur (31 à l’ombre annoncés vendredi).
Et bé, non.
Ils inversent.
Pourquoi ?
Une explication ? pic.twitter.com/V823Ss01PJ
« Houlaaaa ! Qu’est-ce qu’ils nous inventent encore les Brits ?! Normalement, vu l’ordre du tableau, et comme toujours, cela aurait dû être Sinner – Djokovic à 13h30, en pleine chaleur (31 à l’ombre annoncés vendredi). Et bé, non. Ils inversent. Pourquoi ? Une explication ? »
Publié le jeudi 9 juillet 2026 à 15:05