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La réac­tion de Carlos Alcaraz au nouveau sacre de Jannik Sinner

Par
Baptiste Mulatier
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Blessé au poignet droit depuis l’ATP 500 de de Barcelone en avril dernier, Carlos Alcaraz a déjà manqué plusieurs événe­ments impor­tants, dont deux tour­nois du Grand Chelem : Roland‐Garros et Wimbledon. 

Un peu plus d’un mois après avoir vu, de loin, Alexander Zverev remportée à Paris son premier titre Majeur, l’Espagnol a pu constater que son plus grand rival, Jannik Sinner, avait remis les pendules à l’heure à Londres en battant juste­ment l’Allemand en finale. 

« Félicitations Jannik à toi et ton équipe. Profite du moment », a écrit le septuple lauréat en Grand Chelem dans sa story Instagram.

En conser­vant son titre à Wimbledon, Jannik Sinner a remporté un cinquième trophée en Grand Chelem. 

Publié le lundi 13 juillet 2026 à 08:01

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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