Blessé au poignet droit depuis l’ATP 500 de de Barcelone en avril dernier, Carlos Alcaraz a déjà manqué plusieurs événe­ments impor­tants, dont deux tour­nois du Grand Chelem : Roland‐Garros et Wimbledon.

Un peu plus d’un mois après avoir vu, de loin, Alexander Zverev remportée à Paris son premier titre Majeur, l’Espagnol a pu constater que son plus grand rival, Jannik Sinner, avait remis les pendules à l’heure à Londres en battant juste­ment l’Allemand en finale.

« Félicitations Jannik à toi et ton équipe. Profite du moment », a écrit le septuple lauréat en Grand Chelem dans sa story Instagram.

🥰 Carlos Alcaraz congra­tu­lates Jannik Sinner on his Wimbledon title 👏 pic.twitter.com/7mMHuJoMHA — Olly Tennis 🎾 🇬🇧 (@Olly_Tennis_) July 12, 2026

En conser­vant son titre à Wimbledon, Jannik Sinner a remporté un cinquième trophée en Grand Chelem.