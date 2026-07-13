Blessé au poignet droit depuis l’ATP 500 de de Barcelone en avril dernier, Carlos Alcaraz a déjà manqué plusieurs événements importants, dont deux tournois du Grand Chelem : Roland‐Garros et Wimbledon.
Un peu plus d’un mois après avoir vu, de loin, Alexander Zverev remportée à Paris son premier titre Majeur, l’Espagnol a pu constater que son plus grand rival, Jannik Sinner, avait remis les pendules à l’heure à Londres en battant justement l’Allemand en finale.
« Félicitations Jannik à toi et ton équipe. Profite du moment », a écrit le septuple lauréat en Grand Chelem dans sa story Instagram.
🥰 Carlos Alcaraz congratulates Jannik Sinner on his Wimbledon title 👏 pic.twitter.com/7mMHuJoMHA— Olly Tennis 🎾 🇬🇧 (@Olly_Tennis_) July 12, 2026
En conservant son titre à Wimbledon, Jannik Sinner a remporté un cinquième trophée en Grand Chelem.
Publié le lundi 13 juillet 2026 à 08:01