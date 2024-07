Quart de fina­liste à Wimbledon, fina­liste au Queen’s, Lorenzo a expliqué le pour­quoi et le comment de son come‐back au plus haut niveau. La recette est simple mais encore faut‐il avoir le courage de se remettre en cause.

« Mon retour au plus haut‐niveau ne provient pas seule­ment de cette semaine. Elle vient du fait que j’ai gardé un état d’es­prit positif alors que je traver­sais une période néga­tive en termes de résul­tats et de perfor­mances. En jouant dans des événe­ments mineurs, j’ai réussi à retrouver de bonnes sensa­tions sur le court. Je ne m’at­ten­dais pas à passer aussi bien de la terre battue au gazon. La finale du Queen’s était inat­tendue mais je crois que je la méri­tais. J’y ai joué quatre matches très serrés où j’ai dû faire ressortir quelque chose qui n’était pas sorti depuis long­temps, ce qui m’a poussé à atteindre les quarts de finale.- »