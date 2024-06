« Je lui ai dit l’autre jour quand je l’ai croisé que ce qu’il fait est surhu­main », révé­lait tout récem­ment Carlos Alcaraz, assez surpris de voir Novak Djokovic à Wimbledon moins d’un mois après son opéra­tion du ménisque.

L’homme aux 24 titres du Grand Chelem a répondu à l’Espagnol dans des propos recueillis par L’Equipe.

« Si je me consi­dère comme un surhomme ? Pas vrai­ment (sourire). Je pense que Taylor Fritz est un surhomme. Il a récu­péré en 21 jours. J’en ai eu un peu plus… Trois semaines, ce n’est peut‐être pas l’idéal aux yeux des méde­cins et des spécia­listes qui vous diraient norma­le­ment qu’il faut compter entre trois et six semaines. Mais c’est aussi une ques­tion d’in­di­vidu. C’est très subjectif. Chacun réagit diffé­rem­ment à la guérison, à la bles­sure, à la réédu­ca­tion, aux exer­cices. Si j’avais eu un jour (pendant ma conva­les­cence) où mon genou s’était enflammé et que j’avais eu un gonfle­ment ou une inflam­ma­tion, j’au­rais bien sûr ralenti, et mon Wimbledon aurait été remis en ques­tion. Mais cela ne s’est pas produit. »