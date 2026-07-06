Arthur Féry pour­suit sa formi­dable aven­ture à Wimbledon, où il s’est qualifié pour les quarts de finale !

Après avoir battu Zizou Bergs en cinq sets au tour précé­dent, le Franco‐Britannique, repré­sen­tant de la Grande‐Bretagne mais né à Sèvres (dans les Hauts‐de‐Seine) et fils du président du FC Lorient Loïc Féry, a remporté un autre gros combat, cette fois au super tie‐break face à Grigor Dimitrov : 7–5, 3–6, 4–6, 6–4, 7–6(7), en 3h58 de jeu.

À l’issue de la rencontre, le 114e joueur mondial n’a pas caché son émotion lors de l’in­ter­view sur le court, évoquant notam­ment la présence de Roger Federer en tribunes :

« C’est la première fois que je joue sur ce court. Cinq sets contre une véri­table légende du tennis. J’ai grandi à cinq minutes d’ici. Le plus grand joueur de tous les temps était proba­ble­ment au premier rang. Je l’ai vu. »

Arthur Fery after beating Grigor Dimitrov at Wimbledon with Roger Federer in the crowd



“First time on this court. 5 sets against an abso­lute legend of the game. I grew up 5 minutes from here. We’ve got probably the grea­test of all time in the front row watching. I saw him.” ❤️ pic.twitter.com/dPPEA7FqnJ — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 6, 2026

Arthur Féry jouera désor­mais pour une place en demi‐finales contre le récent fina­liste de Roland‐Garros, Flavio Cobolli (10e mondial).