Arthur Féry poursuit sa formidable aventure à Wimbledon, où il s’est qualifié pour les quarts de finale !
Après avoir battu Zizou Bergs en cinq sets au tour précédent, le Franco‐Britannique, représentant de la Grande‐Bretagne mais né à Sèvres (dans les Hauts‐de‐Seine) et fils du président du FC Lorient Loïc Féry, a remporté un autre gros combat, cette fois au super tie‐break face à Grigor Dimitrov : 7–5, 3–6, 4–6, 6–4, 7–6(7), en 3h58 de jeu.
À l’issue de la rencontre, le 114e joueur mondial n’a pas caché son émotion lors de l’interview sur le court, évoquant notamment la présence de Roger Federer en tribunes :
« C’est la première fois que je joue sur ce court. Cinq sets contre une véritable légende du tennis. J’ai grandi à cinq minutes d’ici. Le plus grand joueur de tous les temps était probablement au premier rang. Je l’ai vu. »
Arthur Fery after beating Grigor Dimitrov at Wimbledon with Roger Federer in the crowd— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 6, 2026
“First time on this court. 5 sets against an absolute legend of the game. I grew up 5 minutes from here. We’ve got probably the greatest of all time in the front row watching. I saw him.” ❤️ pic.twitter.com/dPPEA7FqnJ
Arthur Féry jouera désormais pour une place en demi‐finales contre le récent finaliste de Roland‐Garros, Flavio Cobolli (10e mondial).
Publié le lundi 6 juillet 2026 à 21:37