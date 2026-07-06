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La sensa­tion Arthur Féry, après sa victoire contre Dimitrov : « J’ai vu le probable plus grand joueur de tous les temps au premier rang »

Par
Baptiste Mulatier
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Arthur Féry pour­suit sa formi­dable aven­ture à Wimbledon, où il s’est qualifié pour les quarts de finale ! 

Après avoir battu Zizou Bergs en cinq sets au tour précé­dent, le Franco‐Britannique, repré­sen­tant de la Grande‐Bretagne mais né à Sèvres (dans les Hauts‐de‐Seine) et fils du président du FC Lorient Loïc Féry, a remporté un autre gros combat, cette fois au super tie‐break face à Grigor Dimitrov : 7–5, 3–6, 4–6, 6–4, 7–6(7), en 3h58 de jeu. 

À l’issue de la rencontre, le 114e joueur mondial n’a pas caché son émotion lors de l’in­ter­view sur le court, évoquant notam­ment la présence de Roger Federer en tribunes :

« C’est la première fois que je joue sur ce court. Cinq sets contre une véri­table légende du tennis. J’ai grandi à cinq minutes d’ici. Le plus grand joueur de tous les temps était proba­ble­ment au premier rang. Je l’ai vu. »

Arthur Féry jouera désor­mais pour une place en demi‐finales contre le récent fina­liste de Roland‐Garros, Flavio Cobolli (10e mondial). 

Publié le lundi 6 juillet 2026 à 21:37

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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