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La sensa­tion Arthur Féry, avant sa demi‐finale contre Zverev : « Je ne regarde pas trop les réseaux sociaux, je reste dans ma bulle »

Par
Baptiste Mulatier
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Tombeur, entre autres, de Zizou Bergs, Grigor Dimitrov, et Flavio Cobolli, Arthur Féry vit un véri­table conte de fées à Wimbledon. 

Le Britannique, né en France, est devenu le deuxième joueur invité par le tournoi à atteindre les demi‐finales, après Goran Ivanisevic en 2001.

Le 114e joueur mondial a évoqué en confé­rence de presse l’en­goue­ment que suscite son parcours inattendu. 

« Je commence à m’en rendre compte. Et ça ne va faire que s’am­pli­fier à chaque match que je gagnerai. En même temps, c’est une bonne chose que je n’aie pas deux semaines d’at­tente avant mon prochain match. Ils s’en­chaînent vite, donc c’est positif d’un certain point de vue. Je ne regarde pas trop les réseaux sociaux, je reste dans ma bulle et je continue mon bonhomme de chemin. »

Publié le vendredi 10 juillet 2026 à 10:57

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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