Tombeur, entre autres, de Zizou Bergs, Grigor Dimitrov, et Flavio Cobolli, Arthur Féry vit un véritable conte de fées à Wimbledon.
Le Britannique, né en France, est devenu le deuxième joueur invité par le tournoi à atteindre les demi‐finales, après Goran Ivanisevic en 2001.
Le 114e joueur mondial a évoqué en conférence de presse l’engouement que suscite son parcours inattendu.
« Je commence à m’en rendre compte. Et ça ne va faire que s’amplifier à chaque match que je gagnerai. En même temps, c’est une bonne chose que je n’aie pas deux semaines d’attente avant mon prochain match. Ils s’enchaînent vite, donc c’est positif d’un certain point de vue. Je ne regarde pas trop les réseaux sociaux, je reste dans ma bulle et je continue mon bonhomme de chemin. »
Publié le vendredi 10 juillet 2026 à 10:57