Tombeur, entre autres, de Zizou Bergs, Grigor Dimitrov, et Flavio Cobolli, Arthur Féry vit un véri­table conte de fées à Wimbledon.

Le Britannique, né en France, est devenu le deuxième joueur invité par le tournoi à atteindre les demi‐finales, après Goran Ivanisevic en 2001.

Le 114e joueur mondial a évoqué en confé­rence de presse l’en­goue­ment que suscite son parcours inattendu.

« Je commence à m’en rendre compte. Et ça ne va faire que s’am­pli­fier à chaque match que je gagnerai. En même temps, c’est une bonne chose que je n’aie pas deux semaines d’at­tente avant mon prochain match. Ils s’en­chaînent vite, donc c’est positif d’un certain point de vue. Je ne regarde pas trop les réseaux sociaux, je reste dans ma bulle et je continue mon bonhomme de chemin. »