Qualifié pour les 8ème de finale où il sera opposé à Cameron Norrie, Nicola Jarry possède toutes les armes dans son jeu pour aller encore plus loin dans le tournoi.

Interrogé sur son bon début du tournoi et fina­le­ment sur son retour au sein de l’élite il a eu une expli­ca­tion très claire pour expli­quer son renouveau.

🇨🇱 Nico Jarry cele­brates R3 Wimbledon win over Fonseca with his son ❤️ pic.twitter.com/1rhr9hqGMZ — US Open Tennis (@usopen) July 4, 2025

« Ma famille a été mon pilier cette année. Étant Sud‐Américain, être loin de chez moi pendant deux ou trois mois est diffi­cile, et plus soli­taire que le tennis. Leur présence a été formi­dable depuis mon mariage. Sans eux, je n’au­rais pas pu me réta­blir comme je l’ai fait. L’année a été longue, et me voilà »