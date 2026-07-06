Joueur souvent redouté, puissant et offensif, Jan‐Lennard Struff n’avait jamais atteint les quarts de finale d’un tournoi du Grand Chelem. C’est chose faite à Wimbledon, où il a notamment battu Daniil Medvedev avant de profiter de l’abandon de Hubert Hurkacz.
L’Allemand de 36 ans, aujourd’hui 74e mondial, a exprimé son émotion au micro de l’ATP.
« C’est tout simplement incroyable, je dirais. À 36 ans… Des quarts de finale d’un Grand Chelem pour la première fois. Il ne faut jamais abandonner », a glissé l’ancien 21e joueur mondial, qui défiera Jannik Sinner en quarts de finale.
Publié le lundi 6 juillet 2026 à 13:29