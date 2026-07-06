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La surprise des quarts de finale, qui va affronter Jannik Sinner : « C’est tout simple­ment incroyable »

Par
Baptiste Mulatier
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Joueur souvent redouté, puis­sant et offensif, Jan‐Lennard Struff n’avait jamais atteint les quarts de finale d’un tournoi du Grand Chelem. C’est chose faite à Wimbledon, où il a notam­ment battu Daniil Medvedev avant de profiter de l’abandon de Hubert Hurkacz. 

L’Allemand de 36 ans, aujourd’hui 74e mondial, a exprimé son émotion au micro de l’ATP. 

« C’est tout simple­ment incroyable, je dirais. À 36 ans… Des quarts de finale d’un Grand Chelem pour la première fois. Il ne faut jamais aban­donner », a glissé l’an­cien 21e joueur mondial, qui défiera Jannik Sinner en quarts de finale. 

Publié le lundi 6 juillet 2026 à 13:29

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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