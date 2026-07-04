Véritable surprise de cette édition 2026 de Wimbledon avec sa qualification inattendue et inespérée pour les huitièmes de finale, Shintaro Mochizuki s’est longuement exprimé en conférence de presse sur son parcours et son prochaine adversaire, un certain Jannik Sinner, numéro 1 mondial et tenant du titre.
« Je suis très enthousiaste, mais en même temps, cela me fait un peu bizarre de me retrouver à ce stade du tournoi. Je veux juste continuer à profiter de cette expérience. Je ne le connais pas très bien. Pour moi, il reste presque une célébrité. C’est pour ça que je disais que c’était étrange de l’affronter. Je suis convaincu qu’il va jouer très vite et qu’il va essayer de me démolir dès le premier point. Honnêtement, je ne pense pas pouvoir le battre en me contentant de frapper la balle. Je dois faire autre chose pour le mettre mal à l’aise, essayer de le déconcentrer sur le plan technique. Je veux jouer des balles basses, monter souvent au filet… Je ne pense pas qu’il soit habitué à affronter des joueurs avec ce style. Je pense que ce sera un match intéressant… ou peut‐être qu’il va tout simplement m’écraser. »
Publié le samedi 4 juillet 2026 à 17:57