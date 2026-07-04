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La surprise Shintaro Mochizuki, avant d’af­fronter Jannik Sinner : « Je suis convaincu d’une chose, c’est qu’il va essayer de me démolir dès le premier point »

Par
Thomas S
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Véritable surprise de cette édition 2026 de Wimbledon avec sa quali­fi­ca­tion inat­tendue et ines­pérée pour les huitièmes de finale, Shintaro Mochizuki s’est longue­ment exprimé en confé­rence de presse sur son parcours et son prochaine adver­saire, un certain Jannik Sinner, numéro 1 mondial et tenant du titre.

« Je suis très enthou­siaste, mais en même temps, cela me fait un peu bizarre de me retrouver à ce stade du tournoi. Je veux juste conti­nuer à profiter de cette expé­rience. Je ne le connais pas très bien. Pour moi, il reste presque une célé­brité. C’est pour ça que je disais que c’était étrange de l’affronter. Je suis convaincu qu’il va jouer très vite et qu’il va essayer de me démolir dès le premier point. Honnêtement, je ne pense pas pouvoir le battre en me conten­tant de frapper la balle. Je dois faire autre chose pour le mettre mal à l’aise, essayer de le décon­cen­trer sur le plan tech­nique. Je veux jouer des balles basses, monter souvent au filet… Je ne pense pas qu’il soit habitué à affronter des joueurs avec ce style. Je pense que ce sera un match inté­res­sant… ou peut‐être qu’il va tout simple­ment m’écraser. »

Publié le samedi 4 juillet 2026 à 17:57

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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