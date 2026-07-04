Véritable surprise de cette édition 2026 de Wimbledon avec sa quali­fi­ca­tion inat­tendue et ines­pérée pour les huitièmes de finale, Shintaro Mochizuki s’est longue­ment exprimé en confé­rence de presse sur son parcours et son prochaine adver­saire, un certain Jannik Sinner, numéro 1 mondial et tenant du titre.

« Je suis très enthou­siaste, mais en même temps, cela me fait un peu bizarre de me retrouver à ce stade du tournoi. Je veux juste conti­nuer à profiter de cette expé­rience. Je ne le connais pas très bien. Pour moi, il reste presque une célé­brité. C’est pour ça que je disais que c’était étrange de l’affronter. Je suis convaincu qu’il va jouer très vite et qu’il va essayer de me démolir dès le premier point. Honnêtement, je ne pense pas pouvoir le battre en me conten­tant de frapper la balle. Je dois faire autre chose pour le mettre mal à l’aise, essayer de le décon­cen­trer sur le plan tech­nique. Je veux jouer des balles basses, monter souvent au filet… Je ne pense pas qu’il soit habitué à affronter des joueurs avec ce style. Je pense que ce sera un match inté­res­sant… ou peut‐être qu’il va tout simple­ment m’écraser. »