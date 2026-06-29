Si Naomi Osaka s’est une nouvelle fois distinguée par sa tenue lors de son entrée sur le court, Novak Djokovic a également sorti le grand jeu.
À l’occasion de son premier tour de Wimbledon face au Chinois Yibing Wu (103e mondial), le Serbe a lui aussi soigné son arrivée sur le Centre Court.
L’homme aux 24 titres du Grand Chelem a fait son apparition vêtu d’un blazer blanc sur mesure, spécialement confectionné par son équipementier français, Lacoste, en parfaite harmonie avec le traditionnel code vestimentaire du tournoi londonien.
Novak Djokovic steps on court in a custom Lacoste blazer for his first round match at Wimbledon.— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 29, 2026
The 7‑time champion is back in style.
🐊 pic.twitter.com/oKLN0dOlt9
La classe.
Publié le lundi 29 juin 2026 à 21:42