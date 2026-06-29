Si Naomi Osaka s’est une nouvelle fois distin­guée par sa tenue lors de son entrée sur le court, Novak Djokovic a égale­ment sorti le grand jeu.

À l’oc­ca­sion de son premier tour de Wimbledon face au Chinois Yibing Wu (103e mondial), le Serbe a lui aussi soigné son arrivée sur le Centre Court.

L’homme aux 24 titres du Grand Chelem a fait son appa­ri­tion vêtu d’un blazer blanc sur mesure, spécia­le­ment confec­tionné par son équi­pe­men­tier fran­çais, Lacoste, en parfaite harmonie avec le tradi­tionnel code vesti­men­taire du tournoi londonien.

Novak Djokovic steps on court in a custom Lacoste blazer for his first round match at Wimbledon.



The 7‑time cham­pion is back in style.



🐊 pic.twitter.com/oKLN0dOlt9 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 29, 2026

La classe.