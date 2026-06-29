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La tenue très spéciale de Novak Djokovic lors de son entrée sur le Centre Court

Par
Baptiste Mulatier
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Si Naomi Osaka s’est une nouvelle fois distin­guée par sa tenue lors de son entrée sur le court, Novak Djokovic a égale­ment sorti le grand jeu. 

À l’oc­ca­sion de son premier tour de Wimbledon face au Chinois Yibing Wu (103e mondial), le Serbe a lui aussi soigné son arrivée sur le Centre Court.

L’homme aux 24 titres du Grand Chelem a fait son appa­ri­tion vêtu d’un blazer blanc sur mesure, spécia­le­ment confec­tionné par son équi­pe­men­tier fran­çais, Lacoste, en parfaite harmonie avec le tradi­tionnel code vesti­men­taire du tournoi londonien.

La classe.

Publié le lundi 29 juin 2026 à 21:42

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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