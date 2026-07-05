Accueil Wimbledon

La voie est libre pour Jannik Sinner : « À moins d’un cata­clysme, il est diffi­cile de ne pas l’ima­giner arriver jusque‐là »

Par
Thomas S
-
679

Ancien 12e joueur mondial et désor­mais consul­tant pour les médias italiens, Paolo Bertolucci s’est montré plutôt confiant pour son jeune compa­triote, Jannik Sinner, qui devrait, sauf catas­trophe, rejoindre le dernier carré de Wimbledon où il pour­rait retrouver un certain Novak Djokovic. 

« En gros, le tableau lui ouvre la voie vers au moins les demi‐finales contre Djokovic. Le sport et le tennis nous ont habi­tués aux surprises, mais à moins d’un cata­clysme – comme cela s’est produit à Paris –, il est diffi­cile de ne pas imaginer Sinner au moins parmi les quatre meilleurs du tournoi. »

Publié le dimanche 5 juillet 2026 à 16:56

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥