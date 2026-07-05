Ancien 12e joueur mondial et désor­mais consul­tant pour les médias italiens, Paolo Bertolucci s’est montré plutôt confiant pour son jeune compa­triote, Jannik Sinner, qui devrait, sauf catas­trophe, rejoindre le dernier carré de Wimbledon où il pour­rait retrouver un certain Novak Djokovic.

« En gros, le tableau lui ouvre la voie vers au moins les demi‐finales contre Djokovic. Le sport et le tennis nous ont habi­tués aux surprises, mais à moins d’un cata­clysme – comme cela s’est produit à Paris –, il est diffi­cile de ne pas imaginer Sinner au moins parmi les quatre meilleurs du tournoi. »