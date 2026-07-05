Ancien 12e joueur mondial et désormais consultant pour les médias italiens, Paolo Bertolucci s’est montré plutôt confiant pour son jeune compatriote, Jannik Sinner, qui devrait, sauf catastrophe, rejoindre le dernier carré de Wimbledon où il pourrait retrouver un certain Novak Djokovic.
« En gros, le tableau lui ouvre la voie vers au moins les demi‐finales contre Djokovic. Le sport et le tennis nous ont habitués aux surprises, mais à moins d’un cataclysme – comme cela s’est produit à Paris –, il est difficile de ne pas imaginer Sinner au moins parmi les quatre meilleurs du tournoi. »
Publié le dimanche 5 juillet 2026 à 16:56