Quatre ans après sa dernière appa­ri­tion à Wimbledon, Andy Murray, qui est opposé à Basilashvili, a recu un immense et émou­vant accueil de la part du court central. Deux fois vain­queur (2013 et 2016) et une fois fina­liste (2012), l’Écossais va tenter de s’appuyer sur ce soutien incon­di­tionnel pour passer l’obs­tacle géor­gien. Pas une mince affaire…

Una ovación para recibir al campeón de 2013 y 2016 🇬🇧🙌



pic.twitter.com/Qlgy3KMFeg — Set Tenis (@settenisok) June 28, 2021