Le faible niveau de jeu proposé par Novak Djokovic face à Jannik Sinner en demi‐finales de Wimbledon ce vendredi vient sans aucun doute d’être éclairé.

Mené deux sets à rien par le numéro 1 mondial après seule­ment 1h10 de jeu et beau­coup trop prudent dans ses dépla­ce­ments depuis le début de la rencontre, le Serbe a fait appel au kiné pour se faire masser au niveau de l’ad­duc­teur gauche.

❌ Medical time out for Novak Djokovic after losing the second set



🇷🇸 Seemed fine throu­ghout the set, in terms of move­ment, but defi­ni­tely has some discom­fort in the left hip area after his fall on Wednesday pic.twitter.com/LDgh1rPUM4