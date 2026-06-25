Même si Wimbledon a augmenté son prize money de 20% cette année, cela n’est pas suffisant. Larry Scott, l’ancien président de la WTA a donc été missionné pour envoyer un courrier très clair à la direction du tournoi. C’est un peu la même situation qu’à Roland Garros qui va être mise en place à Londres sauf que la boycott de certaines stars n’aur pas lieu lors du média day mais pendant les conférences d’après match.
L’Equipe qui a pu avoir accès au courrier a donc révélé quelques extraits, les revendications sont toujours les mêmes.
« L’action des joueurs à Roland‐Garros « a immédiatement fait bouger les choses, entraînant une augmentation de 20 % du prize‐money à Wimbledon, un chiffre record, poursuit Scott.Cependant, une augmentation ponctuelle n’a jamais été l’objectif. Les joueurs réclament un accord structurel afin que, à mesure que Wimbledon se développe, les joueurs en profitent également _ les revenus de Wimbledon ont augmenté de plus de 280 millions de livres sterling (plus de 320 millions d’euros) au cours de la dernière décennie, tandis que la part des joueurs a en réalité diminué »
Publié le jeudi 25 juin 2026 à 08:20