Même si Wimbledon a augmenté son prize money de 20% cette année, cela n’est pas suffi­sant. Larry Scott, l’an­cien président de la WTA a donc été missionné pour envoyer un cour­rier très clair à la direc­tion du tournoi. C’est un peu la même situa­tion qu’à Roland Garros qui va être mise en place à Londres sauf que la boycott de certaines stars n’aur pas lieu lors du média day mais pendant les confé­rences d’après match.

L’Equipe qui a pu avoir accès au cour­rier a donc révélé quelques extraits, les reven­di­ca­tions sont toujours les mêmes.

« L’action des joueurs à Roland‐Garros « a immé­dia­te­ment fait bouger les choses, entraî­nant une augmen­ta­tion de 20 % du prize‐money à Wimbledon, un chiffre record, pour­suit Scott.Cependant, une augmen­ta­tion ponc­tuelle n’a jamais été l’ob­jectif. Les joueurs réclament un accord struc­turel afin que, à mesure que Wimbledon se déve­loppe, les joueurs en profitent égale­ment _ les revenus de Wimbledon ont augmenté de plus de 280 millions de livres ster­ling (plus de 320 millions d’euros) au cours de la dernière décennie, tandis que la part des joueurs a en réalité diminué »