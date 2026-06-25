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Larry Scott sur la fronde des joueurs contre les Grands Chelems : « Les revenus du tournoi ont augmenté de plus de 320 millions d’euros au cours de la dernière décennie, tandis que la part des joueurs a en réalité diminué »

Par
Laurent Trupiano
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Même si Wimbledon a augmenté son prize money de 20% cette année, cela n’est pas suffisant. 

Larry Scott, l’an­cien président de la WTA a donc été missionné pour envoyer un cour­rier très clair à la direc­tion du tournoi. C’est un peu la même situa­tion qu’à Roland‐Garros qui va être mise en place à Londres sauf que la boycott de certaines stars n’aura pas lieu lors du média day mais lors des confé­rences d’après match.

L’Equipe qui a pu avoir accès au cour­rier a donc révélé quelques extraits, les reven­di­ca­tions sont toujours les mêmes. 

« L’action des joueurs à Roland‐Garros a immé­dia­te­ment fait bouger les choses, entraî­nant une augmen­ta­tion de 20 % du prize‐money à Wimbledon, un chiffre record, pour­suit Scott. Cependant, une augmen­ta­tion ponc­tuelle n’a jamais été l’ob­jectif. Les joueurs réclament un accord struc­turel afin que, à mesure que Wimbledon se déve­loppe, les joueurs en profitent égale­ment. Les revenus de Wimbledon ont augmenté de plus de 280 millions de livres ster­ling (plus de 320 millions d’euros) au cours de la dernière décennie, tandis que la part des joueurs a en réalité diminué. »

Publié le jeudi 25 juin 2026 à 08:20

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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