Finalement battue par Aryna Sabalenka après un formi­dable parcours jusqu’en quarts de finale de Wimbledon, Laura Siegemund, (37 ans, 104e mondiale), ne cachait pas sa fierté lors de son confé­rence de presse d’après match.

Également inter­rogée sur le compor­te­ment de son adver­saire, qui s’est montrée encore plus vocale que d’ha­bi­tude, la joueuse alle­mand n’a pas voulu rajouter de l’huile sur le feu. Extraits.

Question. Je voudrais vous demander ce que vous pensez des gémis­se­ments et des cris de Sabalenka, prati­que­ment tout au long du match. C’est diffi­cile à supporter quand on est assis dans les tribunes. Je voudrais vous demander comment vous vous sentez dans de telles condi­tions. Est‐ce diffi­cile pour vous ? Ne faudrait‐il pas faire quelque chose contre de tels compor­te­ments ?

Siegemund. Pour être honnête, je n’ai pas entendu ou vu grand‐chose. J’ai parfois entendu dire que la foule était mécon­tente de quelque chose. Honnêtement, je ne sais pas ce qu’elle a fait, parce que je me concen­trais sur moi, et quand le point est terminé, j’al­lais à la serviette, et je n’ai pas vrai­ment prêté atten­tion à ce qu’elle faisait après les points. J’ai entendu plusieurs fois des gens dire qu’elle « n’au­rait pas dû faire ça », mais honnê­te­ment, il faudrait que je regarde ce qu’elle faisait vrai­ment. Je n’ai aucune idée de ce qu’elle a fait.