Ancien joueur du circuit, il a été classé 202ème en 2012, Laurent commente le circuit sur son compte Instagram en essayant d’avoir un oeil indé­pen­dant et objectif. A la suite de la finale dames qui s’est soldé sur un score de 6–0, 6–0 en 58 minutes, il a décidé de faire une propo­si­tion simple car il estime qu’un tel évène­ment nuit au tennis féminin. Il n’a pas forcé­ment tort.

« Il faut au moins garantir un temps de jeu d’une heure et trente, c’est le minimum. Je ne reviens pas sur la perfor­mance de Swiatek, il n’y a rien à dire mais cela nuit au tennis féminin. Pour moi, sur les tour­nois du Grand Chelem à partir des demi‐finales on devrait passer au format en 5 sets. Cela ajou­te­rait une dimen­sion physique. Cela est tout à fait possible d’un point de vue logis­tiqie et sporitf. Cela évite­rait aussi une situa­tion comme celle de ce samedi »