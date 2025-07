Fabio va tirer sa révé­rence et c’était son dernier Wimbledon. En confé­rence de presse, c’était donc le temps des souvenirs…

« Quand je repense à ma carrière, si je dois dire un mot, c’est que je suis heureux. Mon atti­tude sur le terrain était moyenne, mais ça fait partie du jeu. J’ai pratiqué ce sport avec passion. Tout le monde le sait. J’ai eu la chance et la malchance de jouer contre les trois grands pendant 15 ans. Maintenant, j’ai eu l’oc­ca­sion d’af­fronter Carlos deux fois et Jannik une fois. Pour l’ins­tant, c’est diffi­cile pour moi de dire quoi que ce soit à cause de toutes ces émotions. Je le ferai peut‐être dans quelques jours »