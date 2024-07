Très lucide lors de son passage en confé­rence de presse après sa défaite en finale de Wimbledon face à Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, après avoir eu des mots forts et insisté sur un aspect spéci­fique du jeu de son adver­saire, a fait preuve d’hu­mi­lité vis‐à‐vis de ses deux prin­ci­paux concurrents.

« Le fait d’at­teindre la finale de Wimbledon me donne une grande confiance en moi. Mais j’ai aussi l’im­pres­sion qu’en affron­tant aujourd’hui (dimanche) le meilleur joueur du monde à l’heure actuelle, avec Jannik Sinner, tous deux sont de loin les meilleurs joueurs de l’année. J’ai l’im­pres­sion de ne pas être à ce niveau. Pour avoir une chance de battre ces joueurs dans les tour­nois du Grand Chelem ou aux Jeux olym­piques, il va falloir que je joue beau­coup mieux et que je me sente beau­coup mieux qu’au­jourd’hui. Ce n’est pas quelque chose que je n’ai jamais vécu dans ma vie… Face à l’ad­ver­sité, norma­le­ment je me relève, j’ap­prends et je deviens plus fort. C’est ce que je vais faire. »