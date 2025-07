Vainqueur d’Alex de Minaur, Djokovic s’est présenté en confé­rence de presse avec le sourire. Interrogé sur le fait que son ancien coach l’avait désigné comme le favori du tournoi, il a tenu à préciser les choses.

« J’aime Goran et je suis heureux qu’il me le rende, mais je ne pense pas être favori contre ces gars‐là, pour le moment. Mais, contre eux, j’ai proba­ble­ment ma meilleure chance ici. Il n’y a aucun doute là‐dessus. Je pense que mes résul­tats sur gazon, même au cours des années précé­dentes, témoignent de ma confiance sur cette surface. J’ai joué du très bon tennis cette année. Donc je me sens bien dans ma peau. Je me sens confiant. Je me sens motivé pour aller jusqu’au bout. Voyons ce qui se passe… »