Invité d’hon­neur ce mardi de la Royal Box à Wimbledon, quelques mois après avoir offi­ciel­le­ment pris sa retraite des courts lors de la Laver Cup, Roger Federer, lors d’une inter­view accordée à CNN, a reconnu que les derniers mois avant cette déci­sion avaient été très compli­qués. Dans le même temps, le Suisse a égale­ment déclaré que la compé­ti­tion ne lui manquait pas.

« Je me sens bien main­te­nant. L’année dernière a été diffi­cile, parce que j’es­sayais toujours de jouer, mais j’avais beau­coup de mal avec mon genou. L’année dernière, c’était le 100e anni­ver­saire du Center Court, et je suis revenu et j’ai eu droit à une incroyable ovation… Je me souviens avoir dit sur le terrain que j’es­pé­rais vous voir l’année prochaine – et je le pensais vrai­ment. Ça ne me manque plus telle­ment d’être sur le court parce que je sais que mon corps ne peut plus le faire. Je pense que c’est une bonne chose, ça me permet de regarder et de suivre le tennis en tant que fan. »