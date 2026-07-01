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L’aveu de Stan Wawrinka après sa défaite contre Berrettini : « Je ne veux pas prendre ma retraite, mais je sais qu’il est temps pour moi d’arrêter »

Par
Laurent Trupiano
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Stan Wawrinka a fait honneur à sa wild card en bataillant plus de 4h face à l’Italien Matteo Berrettini dans leur premier duel en carrière. 

Après sa défaite le Suisse n’a pas pu retenir son émotion en expli­quant qu’il sentait que le bon moment de prendre sa retraite approche même si cela lui brise le coeur. 

« Je ne veux pas prendre ma retraite, mais je sais qu’il est temps pour moi d’arrêter. L’une des raisons pour lesquelles j’ai continué à jouer si long­temps, c’était pour profiter de ces moments comme ce soir. Tant d’émotion. Je suis telle­ment recon­nais­sant d’avoir eu cette oppor­tu­nité. D’avoir reçu une wild­card… d’avoir eu la chance de jouer une dernière fois à Wimbledon. C’est un tournoi si spécial. Enfant, on rêve toujours de peut‐être être ici un jour. J’ai eu la chance de le jouer tant de fois. Avec ce genre de soutien, ça compte énor­mé­ment pour moi. Merci infi­ni­ment pour toutes ces années », a expliqué Wawrinka.

Publié le mercredi 1 juillet 2026 à 10:46

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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