Stan Wawrinka a fait honneur à sa wild card en bataillant plus de 4h face à l’Italien Matteo Berrettini dans leur premier duel en carrière.

Après sa défaite le Suisse n’a pas pu retenir son émotion en expli­quant qu’il sentait que le bon moment de prendre sa retraite approche même si cela lui brise le coeur.

Stan Wawrinka spoke with tears in his eyes after losing his final Wimbledon match to Berrettini



“This is your final Wimbledon appea­rance. After that perfor­mance are you sure you want to retire?”



Stan : “I don’t want to retire but I know it’s time for me to stop. 🥹One of the… pic.twitter.com/qgjB4SLMSY — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 30, 2026

« Je ne veux pas prendre ma retraite, mais je sais qu’il est temps pour moi d’arrêter. L’une des raisons pour lesquelles j’ai continué à jouer si long­temps, c’était pour profiter de ces moments comme ce soir. Tant d’émotion. Je suis telle­ment recon­nais­sant d’avoir eu cette oppor­tu­nité. D’avoir reçu une wild­card… d’avoir eu la chance de jouer une dernière fois à Wimbledon. C’est un tournoi si spécial. Enfant, on rêve toujours de peut‐être être ici un jour. J’ai eu la chance de le jouer tant de fois. Avec ce genre de soutien, ça compte énor­mé­ment pour moi. Merci infi­ni­ment pour toutes ces années », a expliqué Wawrinka.