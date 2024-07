Vainqueur de Fritz après un match d’un autre temps, Lorenzo a bien voulu évoquer sa saison et le moment où tout a basculé.

« Au lieu que j’en­seigne des choses à mon fils, c’est plutôt lui qui m’a fait prendre conscience de ma chance. Cela a été une année diffi­cile, ma carrière n’al­lait pas dans le bon sens et Ludovico est arrivé : les deux choses m’ont un peu désta­bi­lisé. Mais main­te­nant je me sens plus mûrir sur et en dehors du terrain, à la fois en tant que joueur de tennis et en tant que père. S’ils m’avaient dit que j’au­rais obtenu ces résul­tats sur gazon, j’au­rais répondu : ‘tu es fou ?’. La demi‐finale de Wimbledon a été une surprise, mais c’est un rêve devenu réalité, quelque chose que je méritais »