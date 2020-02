Roger Federer reprendra donc normalement la compétition à Wimbledon. C’est une bonne et une mauvaise nouvelle pour la direction du tournoi qui devra donc trancher car le Suisse aura un classement ATP bien loin de son niveau sur cette surface. Le All England Cub devra donc faire un choix, comme cela a toujours été le cas, et cela va engendrer cette fois encore plus de polémiques que par le passé. Il est aussi clair que les bookmakers vont s’emparer du sujet pour proposer un pari audacieux.