Après avoir exprimé un certain mal‐être et la possi­bi­lité de suivre une thérapie, suite à sa défaite dès le premier tour de Wimbledon face à Arthur Rinderknech, Alexander Zverev a reçu le soutien de la numéro 1 mondiale, Aryna Sabalenka, qui a connu à peu près la même chose il y a quelques années.

« J’ai eu un théra­peute pendant environ 5 ans. J’ai arrêté de travailler avec lui en 2022. C’est vrai­ment fou d’en­tendre quel­qu’un comme Alexander parce qu’il s’est entouré de sa famille. Je pense qu’il est très impor­tant de parler ouver­te­ment de tout ce qui vous préoc­cupe. Surtout si vous avez votre famille, vous pouvez leur dire ce que vous ressentez. Il est très impor­tant d’être ouvert et de parler de ce que l’on vit. Si vous le gardez à l’in­té­rieur, cela vous détruira. Je pense que c’est quelque chose qui lui arrive. Je pense qu’il a besoin de s’ou­vrir à ses proches. La famille est ce qu’il y a de mieux… des gens qui peuvent accepter ce à quoi vous êtes confronté. Dès que vous commencez à parler de vos problèmes, vous commencez à réaliser beau­coup de choses. Cela aide à les résoudre. Je pense qu’il doit juste être un peu plus ouvert. Pas seule­ment envers lui‐même, mais aussi envers sa famille, son équipe, pour que tout le monde soit au courant de ce qui se passe dans sa tête. C’est le plus impor­tant. Moi, avec mon équipe, nous parlons toujours beau­coup. C’est pour­quoi je n’ai plus besoin de théra­peute. J’ai mon équipe. Nous parlons de tout et de rien. Je sais qu’ils ne vont pas me juger. Ils ne vont pas me blâmer. Ils vont juste l’ac­cepter et nous allons nous en sortir. C’est le meilleur conseil que je puisse donner à Sascha. »