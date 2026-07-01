La déci­sion de Wimbledon de ne pas donner d’in­vi­ta­tion à Daniel Evans pour le tableau prin­cipal, alors que le Britannique avait annoncé qu’il mettrait un terme à sa carrière à l’issue du tournoi, avait fait forcé­ment beau­coup fait parler dans le monde du tennis.

Fraichement retraitée après avoir perdu au deuxième tour des quali­fi­ca­tions en simple, et au premier tour en double, l’ex‐21e joueur mondial a dénoncé un manque de respect dans des propos relayés par Punto de Break.

« Je ne comprends pas leur raison­ne­ment et personne ne m’a donné d’explication valable. Si quelqu’un était venu me dire que je n’étais pas en forme ou que je n’avais pas suffi­sam­ment joué, je l’aurais accepté. Mais personne n’a eu la décence de s’asseoir pour discuter avec moi. Je ne suis pas en colère à cause de la wild card. Ce que je veux, c’est qu’on me dise la vérité. Je suis sur le circuit depuis 16 ans et je sais parfai­te­ment comment ça fonc­tionne. On ne peut pas me dire que toutes les invi­ta­tions avaient déjà été distri­buées, car ce n’est tout simple­ment pas vrai. »