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Le coup de gueule de Dan Evans contre l’or­ga­ni­sa­tion du tournoi : « Personne n’a eu la décence de s’asseoir pour discuter avec moi »

Par
Baptiste Mulatier
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Tennis : Us Open 2024 -

La déci­sion de Wimbledon de ne pas donner d’in­vi­ta­tion à Daniel Evans pour le tableau prin­cipal, alors que le Britannique avait annoncé qu’il mettrait un terme à sa carrière à l’issue du tournoi, avait fait forcé­ment beau­coup fait parler dans le monde du tennis. 

Fraichement retraitée après avoir perdu au deuxième tour des quali­fi­ca­tions en simple, et au premier tour en double, l’ex‐21e joueur mondial a dénoncé un manque de respect dans des propos relayés par Punto de Break.

« Je ne comprends pas leur raison­ne­ment et personne ne m’a donné d’explication valable. Si quelqu’un était venu me dire que je n’étais pas en forme ou que je n’avais pas suffi­sam­ment joué, je l’aurais accepté. Mais personne n’a eu la décence de s’asseoir pour discuter avec moi. Je ne suis pas en colère à cause de la wild card. Ce que je veux, c’est qu’on me dise la vérité. Je suis sur le circuit depuis 16 ans et je sais parfai­te­ment comment ça fonc­tionne. On ne peut pas me dire que toutes les invi­ta­tions avaient déjà été distri­buées, car ce n’est tout simple­ment pas vrai. »

Publié le mercredi 1 juillet 2026 à 19:09

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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