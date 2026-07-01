La décision de Wimbledon de ne pas donner d’invitation à Daniel Evans pour le tableau principal, alors que le Britannique avait annoncé qu’il mettrait un terme à sa carrière à l’issue du tournoi, avait fait forcément beaucoup fait parler dans le monde du tennis.
Fraichement retraitée après avoir perdu au deuxième tour des qualifications en simple, et au premier tour en double, l’ex‐21e joueur mondial a dénoncé un manque de respect dans des propos relayés par Punto de Break.
« Je ne comprends pas leur raisonnement et personne ne m’a donné d’explication valable. Si quelqu’un était venu me dire que je n’étais pas en forme ou que je n’avais pas suffisamment joué, je l’aurais accepté. Mais personne n’a eu la décence de s’asseoir pour discuter avec moi. Je ne suis pas en colère à cause de la wild card. Ce que je veux, c’est qu’on me dise la vérité. Je suis sur le circuit depuis 16 ans et je sais parfaitement comment ça fonctionne. On ne peut pas me dire que toutes les invitations avaient déjà été distribuées, car ce n’est tout simplement pas vrai. »
Publié le mercredi 1 juillet 2026 à 19:09