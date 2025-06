Interrogé sur l’adap­ta­tion au gazon lors de sa confé­rence de presse d’avant‐tournoi à Wimbledon, la quin­tuple lauréate en Grand Chelem Iga Swiatek a dénoncé un calen­drier jugé « surchargé ».

« C’est un sujet diffi­cile, chacun a ses problèmes et voit les choses diffé­rem­ment. Pour moi, je trouve que le calen­drier est très intense, trop intense, cela n’a pas de sens de jouer plus de 20 tour­nois par an. Parfois, nous devons sacri­fier un tournoi dans notre pays parce que nous devons conti­nuer à nous battre pour certains tour­nois WTA 500 afin d’éviter de se retrouver de perdre des points au clas­se­ment. Ce genre d’obli­ga­tions et de règles liées à certains tour­nois nous mettent sous pres­sion. Je pense que les gens conti­nue­raient à regarder le tennis même si nous jouions moins de tour­nois, cela nous aide­rait à être plus régu­liers. C’est un défi, le tennis est un sport diffi­cile, chaque semaine, on repart de zéro, mais il est impor­tant de garder à l’es­prit que le tennis n’est pas toute votre vie, il faut rela­ti­viser et être fier de ce que vous faites, même quand vous ne gagnez pas. »