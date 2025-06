Le Français Benjamin Bonzi a créé la première surprise du tournoi en s’of­frant Daniil Medvedev, demi‐finaliste lors des deux dernières éditions, au premier tour de Wimbledon.

« C’est un jour spécial pour moi. C’est ma première victoire contre un joueur du top 10 dans un tournoi du Grand Chelem. Ces tour­nois sont toujours spéciaux. L’ambiance. Toutes les couleurs. Le gazon. Le vert. Le violet. J’adore cet endroit. Daniil est un excellent joueur. Il a atteint deux demi‐finales ici. Je savais que ce serait un match diffi­cile. Mais parfois, il vaut mieux affronter ce genre de joueurs au premier tour. Parce qu’ils ne sont pas habi­tués aux courts. Nous sommes au même niveau sur ce point. On gagne proba­ble­ment en confiance après quelques victoires. Aujourd’hui, c’était 50/50 au début du match… on n’a rien à perdre. C’est donc le moment idéal pour donner le meilleur de moi‐même », a déclaré le 64e joueur mondial lors de l’in­ter­view sur le court.

Bonzi on beating Medvedev at Wimbledon



Benjamin : “This is special for me today. This is my first top 10 win in a slam. It’s always special in these tour­na­ments. The atmos­phere. All the colors. The grass. The green. The purple. I love this place. Daniil is a great player. He made… pic.twitter.com/FK3tUw6ypM