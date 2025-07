Alors que Novak Djokovic entre­tient le flou autour de son avenir, le Français Alexandre Muller a imaginé un scénario auda­cieux avant d’affronter l’homme aux 24 titres du Grand Chelem dès le premier tour de Wimbledon.

« Je vais d’abord me concen­trer sur moi, sur ce que je dois faire pour bien jouer, avant de changer mon jeu pour essayer de le gêner (…) Ce serait quand même rigolo que le dernier match de Djokovic à Wimbledon soit contre moi. On va voir mais si ça pouvait‐être son dernier Wimbledon et sa dernière défaite ici contre moi, ce serait avec plaisir », a déclaré en souriant le 41e joueur mondial au micro de beIN Sports.