Dans des propos relayés par Tennis Uptodate depuis Wimbledon, où il s’est qualifié pour les huitièmes de finale, Alexander Zverev a évoqué le stress qu’il a ressenti à Roland‐Garros avant de remporter son premier titre en Grand Chelem.
« Je dois dire qu’avant de remporter ce titre, c’était l’une des pires semaines de ma vie. J’avais énormément de stress en moi. J’étais nerveux, irritable, car je savais qu’une fois que Sinner et Djokovic avaient perdu, c’était maintenant ou jamais. Du jour au lendemain, je suis devenu le grand favori. Cela ne m’était jamais arrivé auparavant dans un Grand Chelem. C’était stressant. Tout le monde n’arrêtait pas de m’en parler. J’ai plutôt bien géré la situation jusqu’à la finale. Puis, en finale, la nervosité s’est clairement manifestée. J’ai probablement un peu moins bien joué que lors des matchs précédents parce que j’étais plus nerveux. Mais c’est humain. Je ne suis pas un robot. Au final, j’ai gagné. C’est tout ce qui compte. Honnêtement, rien d’autre ne m’intéresse vraiment. »
Publié le samedi 4 juillet 2026 à 14:31