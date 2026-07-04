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Le gros aveu d’Alexander Zverev : « Avant de remporter le titre à Roland‐Garros, je vivais l’une des pires semaines de ma vie »

Par
Baptiste Mulatier
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Dans des propos relayés par Tennis Uptodate depuis Wimbledon, où il s’est qualifié pour les huitièmes de finale, Alexander Zverev a évoqué le stress qu’il a ressenti à Roland‐Garros avant de remporter son premier titre en Grand Chelem. 

« Je dois dire qu’avant de remporter ce titre, c’était l’une des pires semaines de ma vie. J’avais énor­mé­ment de stress en moi. J’étais nerveux, irri­table, car je savais qu’une fois que Sinner et Djokovic avaient perdu, c’était main­te­nant ou jamais. Du jour au lende­main, je suis devenu le grand favori. Cela ne m’était jamais arrivé aupa­ra­vant dans un Grand Chelem. C’était stres­sant. Tout le monde n’arrêtait pas de m’en parler. J’ai plutôt bien géré la situa­tion jusqu’à la finale. Puis, en finale, la nervo­sité s’est clai­re­ment mani­festée. J’ai proba­ble­ment un peu moins bien joué que lors des matchs précé­dents parce que j’étais plus nerveux. Mais c’est humain. Je ne suis pas un robot. Au final, j’ai gagné. C’est tout ce qui compte. Honnêtement, rien d’autre ne m’intéresse vraiment. »

Publié le samedi 4 juillet 2026 à 14:31

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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