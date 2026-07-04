Dans des propos relayés par Tennis Uptodate depuis Wimbledon, où il s’est qualifié pour les huitièmes de finale, Alexander Zverev a évoqué le stress qu’il a ressenti à Roland‐Garros avant de remporter son premier titre en Grand Chelem.

« Je dois dire qu’avant de remporter ce titre, c’était l’une des pires semaines de ma vie. J’avais énor­mé­ment de stress en moi. J’étais nerveux, irri­table, car je savais qu’une fois que Sinner et Djokovic avaient perdu, c’était main­te­nant ou jamais. Du jour au lende­main, je suis devenu le grand favori. Cela ne m’était jamais arrivé aupa­ra­vant dans un Grand Chelem. C’était stres­sant. Tout le monde n’arrêtait pas de m’en parler. J’ai plutôt bien géré la situa­tion jusqu’à la finale. Puis, en finale, la nervo­sité s’est clai­re­ment mani­festée. J’ai proba­ble­ment un peu moins bien joué que lors des matchs précé­dents parce que j’étais plus nerveux. Mais c’est humain. Je ne suis pas un robot. Au final, j’ai gagné. C’est tout ce qui compte. Honnêtement, rien d’autre ne m’intéresse vraiment. »